TROTTIER, Gérald



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 2 septembre 2020, à l'aube de ses 76 ans, est décédé monsieur Gérald Trottier, fils de feu monsieur David Trottier et de feu dame Germaine Paré. Il était natif de Saint-Ubalde. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 12h30 à 13h30 suivi d'La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Ubalde. Monsieur Trottier laisse dans le deuil ses enfants : Julie, Hélène (Daniel Lemay), François (Nadine Trottier) et leurs enfants Alissa et Noëla, la mère de ses enfants Pauline Gagnon (Robert St-Denis); ses frères et sœurs : Romuald (Justine Gagnon), Marjolaine (Jacques Guillemette), Thérèse, Nicole, Laurette (Étienne Tessier), Jean, Léo, Paul, Denise (Daniel Lapointe), Jacinthe et Daniel (Guylaine Savard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus.