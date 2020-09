MORNEAU, Jacques



À l'I.U.C.P.Q., le 2 septembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Morneau, époux de madame Diane Lemire. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Virginie (Richard Holt et sa fille Sarah-Ève) et Sébastien (Sophie Dufresne); ses frères et soeurs: Hermann (Pauline Desnoyer), Pierre (Shirley Ann Horth), Solange, Nicole (Gaston Larrivée) et Louise (Jean-Pierre Morin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lemire: Claude, Louise (Gilbert Croteau), Claire et Denis (Louise Leblanc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'I.U.C.P.Q. et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié au CRCEO (https://fondationduchudequebec.org/).La famille vous accueillera auà compter de 16h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorités. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le samedi 19 septembre à 19h.