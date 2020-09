SANFAÇON, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 septembre 2020, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédée madame Lise Sanfaçon, demeurant à Lévis. Elle était la fille de feu madame Rita St-Hilaire et de feu monsieur Léopold Sanfaçon.Elle laisse dans le deuil, son fils Patrick Sanfaçon-Langlois (Mélissa Turgeon, son fils Jimmy)) et le père de Patrick; André Langlois. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Denise (feu Jocelyn Gignac), Micheline, feu Claude (feu Jocelyne Bilodeau), Diane (André Grégoire), Michel, Pierre, Monique (Marcel Rousseau), Danielle (Martin Gagnon), Sylvie, feu Johanne. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, sa filleule Sophie Sanfaçon, cousins, cousines, autres parents et amis. Un merci spécial à sa grande amie Ginette Dallaire. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à son médecin Dr Jean Kronstrom. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Courriel: info@fhdl.ca Site web: www.fhdl.ca ou à la société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr.