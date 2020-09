LABRECQUE, Christian



A Lévis le 28 juillet 2020, à l'aube de ses 70 ans, est décédé M. Christian Labrecque, fils de feu Guy Labrecque et de feu Janine Fournier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses soeurs: Johanne Labrecque (Christian Carrier), Luce Labrecque, ses neveux: Jean-Michel Carrier (Christine Gariépy), Nicolas Carrier et Éric Caron, ainsi que plusieurs oncles, tantes cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera au complexede 13h00 à 15h00.Si vous désirez assister à la cérémonie sans vous déplacer, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://https://funeraweb.tv le 19 septembre à 15h00