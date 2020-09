NOËL, Raymond



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 18 août 2020, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur Raymond Noël, fils de feu madame Carmen Blais et de feu monsieur Ernest Noël et frère de feu Jeannine Noël (feu Léonard Lemieux). Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses 2 nièces: Marjolaine (Jacques Gingras) et Edith (Alain Bélanger) et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et innovation sociale (FAIS) https://fondationfais.org/ Un remerciement spécial à sa deuxième famille du Centre d'hébergement Sacré-Coeur pour les excellents soins prodigués avec amour et respect.