GINGRAS, Gabriel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 septembre 2020, est décédé, à l'âge de 79 ans, monsieur Gabriel Gingras, époux de feu madame Micheline Martel. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Simon Gingras et de feu dame Jeanne Dorval. Il demeurait à Québec et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aude 13h à 14h30.Il laisse dans le deuil son fils Steve Gingras (Karine Berthiaume); ses petits-enfants: Marie-Pier, Myriam et Maude; sa compagne de vie Lisette LeBouthillier ainsi que ses enfants et petits-enfants; ses frères et ses soeurs: feu Raynald (Yvette Jacques), feu Gaston (Denise Côté), Jean-Guy, Rodrigue (Linda Martineau), Diane (Gilles Lacroix), Lyne et Marc-André (Carole Lapierre); ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Martel et Lebouthillier; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC via leur site web: https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Société Canadienne du Cancer: https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qcLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.