FORTIER, Alexandre



Au Centre de santé de la région de Thetford, le 24 avril 2020, est décédé à l'âge de 96 ans M. Alexandre Fortier, époux de feu Jacqueline Plante, domicilié à Thetford Mines. Il était le père de feu Jocelyne, Jean, feu Sylvie, feu Michel, feu Pierre; le grand-père de Nicolas, Jean-Philippe et Hugues Savard, Nancy et Isabelle Fortier ainsi que l'arrière-grand-père d'Edouard, Charlotte, Théodore, Mathis et Tommy. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Thérèse et Cécile Fortier; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille, le samedi 19 septembre auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse SudThetford Minesen réservant une courte visite sur notre site internet dans l'avis de décès de M. Fortier. Si vous n'avez pas accès à internet ou si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez nous appeler au 418 335 9169 (sur les heures de bureau) pour faire votre réservation.