GRAVEL THIBAULT, Gertrude



Le 3 septembre 2020, au CHSLD de Sainte-Anne de Beaupré est décédée Gertrude Gravel, 93 ans, une personne remarquable, avec de belles valeurs familiales. Elle fut généreuse et attentionnée pour ses parents Marie-Rose et Rock, présente pour ses frères Robert, Jean, Gaston, Jacques et sa soeur Pauline, tous décédés, également d'une sincère complicité avec sa belle-soeur Gilberte, décédée en 2019. Très attentionnée pour son fils Mario, elle fut d'une belle présence et d'une grande complicité pour son petit-fils adoré William-Phillip. Son époux Léger Thibault décédé, trop jeune en 1978, lui précéda.Au travail, elle fut d'une compétence remarquable tant au niveau privé au début de sa carrière qu'au Ministère du Tourisme où elle termina sa feuille de route professionnelle. Grande adepte des mots croisés, joueuse de quilles, de cartes, de pétanque, excellente en comptabilité, ricaneuse, attentive à vos besoins, Gertrude a eu une vie bien remplie dans sa maison de Duberger. Nous tenons à souligner l'immense professionnalisme et la grande compassion du personnel, secteur Deux Côtes du CHSLD Sainte-Anne de Beaupré, Nancy Tremblay, Caroline Kockuyt, Marie-Josée Minville et tout votre équipe Merci! Merci !