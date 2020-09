MONTAMBAULT, Alain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 août 2020, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Alain Montambault, fils de madame Micheline Cook et de monsieur Valmont Montambault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 19 septembre 2020, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Thomas-de-Villeneuve à une date ultérieure. Outre ses deux parents, Micheline et Valmont, il laisse dans le deuil sa sœur Lyne (François Déry); son frère Serge (Marie-Ève Sylvestre); ses neveux: Charles et Christophe; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (région de Québec) www.cancer.ca.