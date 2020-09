CÔTÉ, Marguerite Goulet



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Marguerite Goulet, conjointe de notre père feu Roger Côté. Elle est décédée au Centre Hospitalier Sacré-Coeur de Québec, le 15 août 2020, à l'âge de 98 ans et 8 mois. Elle était la fille de feu Charles-Eugène Goulet et de feu Marie-Louise Garant et la belle-fille de feu François-Xavier Côté et de feu Alice Lagacé. Marguerite a demeuré 78 ans dans la paroisse Saint-Malo de la Ville de Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants: Marcel (Gilberte Gagné) et Suzanne; ses petits-enfants: Édith (Michel Lemay) et Yanick (Audrey Sévigny); ainsi que ses trois arrière-petits-enfants: Yohan Côté Leclerc, Jimmy et Alex Côté. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Jeanne Goulet (feu Roger Houle) et Marie-Anne Goulet (feu Charles Légaré); sa belle-soeur Lucienne Côté (feu Lucien Picard); ainsi que sa filleule Céline Goulet et de nombreux neveux, nièces et amis des familles Goulet, Côté, Garant, Lagacé, Moisan, Lessard, Nadeau, Houle, Légaré, Picard et Duclos. Elle a été précédée auprès du Père par ses frères et soeurs, soit Claire-Hélène (feu Fernand Moisan), Jacques (feu Pauline Létourneau), Marie-Andrée, Geneviève (feu Roland Lessard), Bernard (feu Marie-Ange Éthier), Gabriel [M.S.C.], Gertrude (feu Jules Nadeau), Monique [C.N.D.], Paul (feu Patricia Gaudreault); ainsi que des beaux-frères et belles-soeurs également décédés, soit Cécile Côté (feu Joseph-Antonio Duclos), René (feu Marie-Rose Duclos), Adélard (feu Germaine Pouliot), Albert (feu Marguerite Cantin), Joseph (feu Juliette Lapointe), Lucien (feu Jacqueline St-Pierre), Jean-Paul (feu Jacqueline Savard) et Véronique Côté. La famille tient à remercier Dr Isabelle-Anne Fontaine ainsi que le personnel du 2e ouest du Centre Hospitalier du Sacré-Coeur. Un merci spécial à la Dre Angèle Turcotte, rhumatologue, pour les traitements qu'elle lui a prodigués depuis de nombreuses années. Grâce à la qualité de ses interventions, notre mère a eu une belle qualité de vie ainsi qu'une longévité remarquable. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille recevra les condoléances, 60 minutes avant leet de là, elle sera conduite à son dernier repos, au Cimetière Saint-Charles.. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca ou une offrande de messes dans une église de votre choix.