ROBITAILLE, Marc



Au Centre d'hébergement Saint-François de Québec, le 20 mars 2020, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marc Robitaille, époux de feu madame Thérèse Marois Robitaille, fils de feu madame Germaine Guyot et de feu monsieur Jules Robitaille. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa nièce Line Parent (Pierre Lapointe); ses deux petites-nièces: Marie-Pier et Marilyn; sa filleule Lucie (Denis Carrier) ainsi que leurs enfants, ses cousins et cousines des familles Guyot et Robitaille. Il va rejoindre ses parents, sa femme Thérèse, sa soeur Marguerite, son beau-frère Claude Parent et beaucoup d'amis, spécialement René et Suzanne Lapointe. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 18 septembre 2020, de 18h à 21h.(4760, 1re Avenue, Québec, G1H 2T7) où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Un merci spécial au personnel du Centre d'hébergement Saint-François de Québec, ainsi qu'à la résidence Charles Renaud pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.