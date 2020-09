ROYER, Normand



À sa résidence, le jeudi 10 septembre 2020, est décédé à l'âge de 73 ans et 7 mois, monsieur Normand Royer, époux de feu madame Huguette Caron. Il était le fils de feu Lucien Royer et de feu Marguerite Therrien. Il demeurait à Lac-Frontière. Monsieur Normand Royer sera exposé à la salle du :vendredi de 12h à 14h40.et de là au cimetière paroissial de Lac-Frontière sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Aimé (Maryse Ouellet), Marie-Reine, Lucie (Fernand Thibodeau), Bertrand (Linda Poulin) et Nicolas. De la famille Caron, il était le gendre de feu Arthur Caron (feu Aimée-Rose Hains) et le beau-frère de: Paulyne (feu Marcel Laplante), Pierre-Paul (Monique Zacharie), Suzanne (feu Julien Royer), Maurice (Raymonde Castonguay) et Marie- Claude. Il laisse également dans le deuil son filleul Sébastien Royer, les enfants de son épouse: Gerry et Marie-Josée; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au Dre Maude Pelletier de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et au personnel du CLSC de Saint-Fabien-de-Panet pour leur dévouement. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet, 20-A, rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0. Formulaires disponibles au salon.