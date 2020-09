SIROIS, Marie-Paule



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 3 mars 2020, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Marie-Paule Sirois, épouse de feu monsieur Henri Dionne, fille de feu dame Juliette Guay et de feu monsieur Roméo Sirois. Elle demeurait à Québec.L'Inhumation des cendres aura lieu le samedi 19 septembre 2020 à 10h30 avec la famille au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles: Marjolaine, Danielle (Hassen Ben Said); sa petite-fille adorée Audrey (Maxime Tremblay) et ses arrière-petits-fils: Éliott et James. Elle était la soeur de: feu Roméo (feu Géraldine Dion), feu Jules (feu Thérèse Bernier), feu Juliette (feu Julien Dion), feu Françoise (feu Léopold Plamondon), Cécile, feu Madeleine (feu Edmond Morency), feu Rita (feu Guy Grancher), feu Jean-Louis (feu Denise Boissonneault), Rachel (John Doucet), Noël (Rachel Voiselle) et feu Lucien (Colette Dion); la belle-soeur de: feu Jeanne (feu Adrien Hébert), feu Paul (Madeleine Blouin), feu Thérèse (feu Wellie Chabot), feu Marcel (feu Gisèle Cantin), feu Cécile (feu Arthur Pelletier), Claude (Pauline Picard). Nous tenons à remercier le personnel du milieu de vie Humanitae et le personnel du CHSLD du Fargy pour l'attention et les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.co Site web: www.societealzheimerdequebec.com.