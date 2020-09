Artiste avant tout

Plus de dix ans après avoir mis de côté sa carrière d’actrice pour se consacrer à son entreprise de bijoux, Caroline Néron a retrouvé le plaisir de jouer en incarnant une mère en instance de divorce dans le film La déesse des mouches à feu. « Ce rôle a été thérapeutique pour moi », confie-t-elle en entrevue.

Caroline Néron traversait en effet une période difficile de sa vie quand elle a reçu un appel l’invitant à passer une audition pour un rôle dans ce nouveau film de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette (Inch’Allah) qui prend l’affiche vendredi prochain. C’était au début 2019 et son entreprise de bijoux faisait face à d’importantes difficultés financières (elle a finalement fait faillite quelques mois plus tard).

« Je trouvais que le timing était parfait, glisse-t-elle en entrevue au Journal. C’était comme un signe de recevoir un appel comme ça dans une période aussi lourde de ma vie. Et en plus, ça venait d’une agente de casting qui m’avait aidée au début de ma carrière il y a plus de 20 ans. »

La femme d’affaires et comédienne de 47 ans avait déjà reçu quelques offres pour faire un retour à l’écran au cours des deux années précédentes. Mais elle avait toujours refusé parce qu’elle ne se sentait pas encore prête.

« Le jeu est revenu doucement dans ma vie quand j’ai commencé à faire des petites capsules comiques sur mon compte Instagram, relate-t-elle. Cette passion-là a toujours été présente en moi. Je suis née artiste. Quand j’ai décidé de prendre un break comme actrice, c’était parce que j’en avais besoin. Je venais de tourner six séries télé en six ans et j’étais épuisée. Mais je n’ai jamais renoncé à ma carrière d’actrice. »

Libérateur

La déesse des mouches à feu met en scène une jeune fille de 16 ans (Kelly Dépeault) qui vit ses premières expériences de drogue et de sexe pendant que ses parents sont engagés dans un divorce houleux. Caroline Néron campe la mère de la jeune fille. Et elle est criante de vérité dans ce rôle qui lui va comme un gant.

« En lisant le scénario du film, j’ai pleuré quasiment à chaque page, admet-elle. Ça m’a interpellé énormément à cause de la situation que je vivais à ce moment-là qui était similaire, mais pas pareille. Je sortais moi aussi d’un divorce et comme le personnage du film, je suis aussi partie vivre seule avec ma fille. C’était très libérateur de jouer ce genre de scènes où je me bats avec mon ex-mari ! Je me suis totalement abandonnée dans le personnage. »

Caroline Néron qui n’avait pas joué au cinéma depuis le film L’âge des ténèbres (de Denys Arcand) il y a treize ans a tellement aimé son expérience de tournage dans La déesse des mouches à feu qu’elle a récemment recruté un nouvel agent pour l’aider à trouver d’autres rôles. Elle aimerait désormais pouvoir continuer à travailler comme actrice tout en poursuivant ses activités comme femme d’affaires.

« Je me sens sur mon X en ce moment, souligne-t-elle. Parfois, il faut passer à travers des épreuves pour comprendre des choses. Oui, je suis encore une femme d’affaires et je vais continuer à faire du développement des affaires. Mais je suis une artiste avant tout. Je crois qu’il y a moyen de mélanger les deux. Je dirais même que j’ai besoin de ces deux éléments dans ma vie. »

♦ La déesse des mouches à feu prend l’affiche le 25 septembre.