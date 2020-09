LALIBERTÉ, Angéline Villeneuve



À son domicile, le 7 septembre 2020, à l'aube de ses 76 ans, est décédée madame Angéline Villeneuve, épouse de feu monsieur Marcel Laliberté, fille de feu Valéa Renaud et de feu Arthur Villeneuve. Elle était propriétaire du Services de Pneus M.L. Enr. Elle demeurait à Saint-Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 19 septembre 2020 de 8h30 à 10h15.Les cendres seront déposées au Mausolée du cimetière St-Charles (1470, boul. Wilfrid-Hamel, Québec), sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil ses jumelles; Lisa et Louisa (Roland Turcotte), son petit-fils adoré; Keven Tremblay; ses frères et sœurs : Gilbert (Monique Auclair), feu Richard (Marthe Morillon), feu Hélène (feu Raymond Beaulieu), feu Charles-Auguste avec qui Angéline a passé sa vie, feu Laurent (feu Murielle Morneau), Denise (feu Roger Auclair); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laliberté : Hélène (Gaston Levesque) Louise (François Falardeau), Ginette, Roger (feu Marthe Blouin), Céline (Réjean Normandeau, son beau-frère et fidèle collaborateur depuis 33 ans à son garage), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines particulièrement Madeleine, Élizabeth et Réjeanne, ses amis des Chevaliers de Colombs (CDEC) Conseil Laval et Saint-Émile, ainsi que ses amis de la famille Marcel Routhier et M. Guy Morin. Un merci spécial à Jacques Letarte pour son aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Saint-Sauveur, 215, ave des Oblats, Québec QC G1K 1R9