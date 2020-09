PICHETTE, Thérèse



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, (CHSLD), le 11 avril 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Thérèse Pichette, épouse de feu Raoul Doddridge, fille de feu madame Alma Simard et de feu monsieur François Pichette. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Ferréol-les-Neiges. Elle laisse dans le deuil les membres de sa famille: feu Adrien Pichette (feu Béatrice Goulet), feu Laurent Pichette (Cécile Tremblay), feu Aurore Pichette (feu Wilfrid Lachance), feu René Pichette (Yvette Racine), feu Émérentienne Pichette (feu Lucien Turgeon) et feu Oscar Pichette (feu Madeleine St-Gelais); les membres de la famille Doddridge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement ses nièces Jocelyne Lachance, Marie-Lyne Turgeon, Yolande Pichette, le voisin Monsieur André Gélinas, ainsi que la docteure Christine Lemay et le personnel dévoué de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour l'excellente qualité des soins prodigués et des services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré; 11000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0.