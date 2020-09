LABILLOIS, Jeannine



À la résidence Aviva de Québec, le 9 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jeannine LaBillois épouse de feu monsieur Camille Nadeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Eddy Heckey), Jean-Guy (Marlène Thériault), Yvon (Julie Gagnon), Denis; son petit-fils Olivier, ses sœurs: Grace (Jacques Boudreau), Gisèle (Claude Roy), Carolle (Jean-Marie Boudreau); ses frères: Omer (feu Aline Arseneault), Florian (Ghislaine Michaud). Elle laisse aussi son beau-frère Jean-Marie Nadeau (Anne-Marie Francoeur), ses belles-sœurs: Céline Leblanc (feu Lucien Nadeau), Denise Audet (feu Jean-Eudes Nadeau); ses cousins, cousines, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueilleraà compter de 9 h à laLes heures de visite sont de 9 h à 9 h 50.et suivies de l'inhumation au cimetière de NouvelleLa direction a été confiée à laLe personnel de la Maison funéraire Santerre & fils Inc., offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance. Nous désirons remercier le personnel de la Résidence Aviva et le personnel des Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués durant ces dernières années.