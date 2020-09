ROY, Gisèle Henri



Au CHUL de Québec, le 1er septembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Gisèle Henri, épouse de feu monsieur Raymond Roy. Elle demeurait à Val-Alain. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine, Daniel (France Pépin), Line, feu Jacinthe, Nancy; ses petits-enfants: Keven et Marc-Antoine Roy, Sabrina et Alexandre Caron, Samuel Laliberté et Jérémy Grondin; ses frères et soeurs: Jules (Doris Thivierge), Lucette (Robert St-Laurent), Serge (Christiane Fontaine), Céline (Daniel Bouchard), Louiselle (Luc Baillargeon), Sylvie; son beau-frère Émilien; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 9h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire