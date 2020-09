CROISETIÈRE, Robert



À la résidence Côté Jardins, entouré de sa famille, le 9 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Robert Croisetière, époux de dame Huguette Barbeau, fils de feu monsieur Maurice Croisetière et de feu dame Alice Vaudreuil. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe Huguette Barbeau, ses enfants: Josée (Éric Paquet) et Denis (Caroline Poupart); ses petits-enfants qui étaient sa fierté: François Paquet (Valéry Tanguay), Noémie Paquet (Alexis Giguère), Chloé Croisetière (Jeremy Savard) et Louis Croisetière (Carolanne Maltais); ses sœurs et son frère: Lucile (feu Jean-Claude Ménard), feu Jeannine (feu Roland Latulippe), feu Louisette (feu Robert Robitaille), Yolande, feu Madeleine, Micheline, Jean-Marc (France Pruneau) et Ginette (Reynald Dutil); sa belle-sœur Lise Barbeau (feu Gérard Bernard), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont ses grands amis de longue date Conny et Donald Mcclure. Un remerciement spécial à l'équipe du 4ème étage de la résidence Côté Jardins, particulièrement la docteure Julie Lemay, Judith et Christiane, pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués.