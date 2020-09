LEMELIN, Gaétan



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mars 2020, à l'âge de 67 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gaétan Lemelin, conjoint de madame Lucie Béland, fils de feu monsieur René Lemelin et feu madame Thérèse Labonté. Il demeurait à La Durantaye. La famille vous accueillera à l'église de St-Charles-de-Bellechasse 2815 ave Royale St-Charles-de-Bellechassede 9h30 à 10h55.et de là au cimetière de La Durataye.Il laisse dans le deuil sa conjointe : madame Lucie Béland; ses frères et sœurs : Jean-Guy (Liliane Drapeau), Nicole, feu Francine, Michel (Claire Roy), Serge (Simone Lambert), Sylvie (Mario Tremblay), Simon (Amélie-Anne Blais); ainsi que les enfants de sa conjointe : Steve et Myriam; ses beaux-parents : Alfred et Irène Béland; neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Stéphanie Corriveau et le Dr Danielle Marceau ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs) pour tous les bons soins et attention apportés à Gaétan. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles. La direction des funérailles a été confiée à la