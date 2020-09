DEMERS, Lucie Côté



Au Centre Paul-Gilbert, le 31 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lucie Côté, épouse de monsieur Raymond Demers, fille de feu Gérard Côté et de feu Thérèse Huot. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève Demers (Luc Boucher) et Pierre Demers; ses petits-enfants: Jean-Philippe Desrochers (Valérie Bergeron) et Marie-Ève Desrochers (Guillaume Genest); ses arrière-petits-enfants: Hugo, Béatrice et Émile Genest, Aurélie Desrochers; ses frères et soeurs: Pierre (Huguette Dubuc), Lucien (Lisette Martin), Lisette (René Letarte), Lise (Denis Saindon) et feu Jacques (Denise Laflamme); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers: feu Fernand (feu Gilberte Allard), feu André (Laurence Gosselin), Germain (feu Lucienne Dubois) et Gustave (Nicole Fecteau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité Le Carrefour au Centre Paul-Gilbert et en particulier à madame France Béland. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).La famille vous accueillera auà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse de Charny. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorité. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le samedi 19 septembre à 11h.