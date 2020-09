LEDOUX, Roland



À la Maison Michel-Sarrazin le 5 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé des suites d'une longue maladie, Roland Ledoux, conjoint de Diane Renaud, fils de feu Arthur Ledoux et de feu Emma Langlois.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Mario Ledoux, son petit-fils adoré Mikaël Hamel, ses frères: feu Roger (Lise Laroche), feu Gérald (feu Céline Lefebvre), Florent (Claire Vezina); ses soeurs: Gisèle Ledoux (Rosaire Veilleux), Liliane Ledoux (Louis Leblanc); ses beaux- frères: feu Gilles Renaud (Claudette Vergneaux), Armand Renaud (Denise Gagnon); sa belle-soeur Nicole Renaud (Jean Martin), ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel soignant, les bénévoles et le personnel de soutien de la Maison Michel-Sarrazin qui ont contribué à ce que la fin de vie de Roland soit le plus confortable et harmonieuse possible. Nos remerciements vont aussi aux intervenants du CLSC Basse-Ville-Limoilou et plus spécialement à Martine Lamontagne, infirmière et au docteur Bernard Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, 124-801 Grande-Allée Ouest, Québec G1S 1C1 tél : 418-687-6084, par internet www.Michel-Sarrazin.ca