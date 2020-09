La campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons est de retour ! Depuis lundi et jusqu’au 20 septembre, achetez un Biscuit Sourire pour 1 $, taxes incluses, et les propriétaires de restaurants Tim Hortons de Québec verseront en don la totalité du dollar à des organismes caritatifs locaux, dont la Fondation du Centre Jacques-Cartier (CJC), la Fondation Élan ainsi que la Fondation Gilles Kègle. D’ailleurs, le CJC organise aujourd’hui, de 7 h 30 à 17 h dans ses locaux du 20, boulevard Charest Est à Québec, une Journée Biscuit Sourire. L’an dernier, dans le contexte de la campagne annuelle du Biscuit Sourire, les propriétaires et les clients des restaurants Tim Hortons de partout au pays avaient amassé une somme record de 9,8 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs locaux.

Vaincre l’AMS

Photo courtoisie

Le président de la fondation Vaincre l’atrophie multisystématisée (AMS) Canada, Philip M. Fortier, m’annonce la nomination de deux nouveaux membres sur le CA de l’organisation : Valérie Garneau (photo), directrice aux finances pour le Groupe Garneau thanatologue (représentante des patients), et Joël Philibert (photo), thanatopracteur et gestionnaire de l’entreprise Services thanatologiques de Lévis (représentant des proches aidants). Vaincre l’AMS est une fondation canadienne qui a pour mission, en plus de faire connaître la maladie auprès du grand public et de professionnels de la santé, de créer une communauté de gens qui sont atteints ou qui les accompagnent. L’AMS est une dégénérescence neurologique rare qui affecte rapidement le cerveau. L’espérance de vie est de 5 à 10 ans.

Prix Infirmière Leader 2020

Photo courtoisie

Félicitations à Lucie Paré, directrice des soins infirmiers de la Résidence Cardinal-Vachon de Québec, qui a reçu le 4 septembre dernier le prix Infirmière Leader 2020 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). La lauréate est dotée de qualités hors du commun aux dires de ses proches collaborateurs. Visionnaire et travailleuse acharnée, elle possède un sens aigu des responsabilités et fait preuve d’un altruisme exceptionnel. De gauche à droite, sur la photo : Robert Turgeon, directeur général, Résidence Cardinal-Vachon ; Lucie Paré, infirmière Leader 2020 ; Martine Dallaire, présidente du comité promotion et excellence pour l’OIIQ de la Capitale-Nationale, et Serge Tremblay, MBA, CPA, CMA.

Salut Jean

Photo courtoisie

Jean Gagné (photo), réalisateur retraité de TVA, est décédé le 7 septembre dernier à l’âge de 75 ans. Jean fut mon réalisateur à l’époque de quelques émissions auxquelles j’ai participé (Via Québec entre autres) à la station de la rue Myrand à Ste-Foy. Jean adorait la pêche et la chasse. Une expédition de pêche au Domaine de la Sorbière, pourvoirie située dans les Monts-Valin, est restée d’ailleurs gravée dans ma mémoire. En compagnie de l’animateur Claude Mercier nous avions été invités, le boxeur Fernand Marcotte et moi, à participer au tournage de l’une des émissions Chasse et pêche qu’il réalisait. Vous dire le plaisir qu’on avait eu avec Jean pendant deux jours. On en a jasé pendant des années. Le rire faisait partie intégrante de sa personnalité. Mes condoléances à toute sa famille et ses nombreux amis et ex-collègues de Télé-4 de l’époque.

Anniversaires

Photo courtoisie

Auston Matthews (photo), joueur de centre des Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey (LNH), 23 ans... Dave Harrington, de Lemieux assurances de Québec, 47 ans... Claudia Genel, journaliste culturelle à Radio-Canada Québec, 41 ans... Alexander Ovechkin, ailier gauche de la LNH, 35 ans... Chuck Comeau, batteur du groupe québécois Simple Plan, 41 ans...Stéphane Rousseau, humoriste, comédien et acteur québécois, 54 ans... Scott Simpson, golfeur professionnel du Circuit des Champions, 65 ans... Marie-Claude Lavallée, retraitée de Radio-Canada, 65 ans... Marc Lachapelle, ex-journaliste, Journal de Québec, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 septembre 2015. Sylvain Côté (photo) 54 ans, cofondateur de l’entreprise Les Touilleurs... 2018. Enzo Calzaghe, entraîneur de boxe gallois d’origine italienne... 2014. Welby Van Horn, 94 ans, tennisman américain... 2012. Melvin Charney, 77 ans, artiste, théoricien et architecte canadien... 2010. Raymond Marcoux, 68 ans, syndic de profession et membre du CIRP... 2008. Gabi Drouin, 77 ans, présentateur de nouvelles à la radio et à la télévision de Radio-Canada... 2004. Mariette Duval, 77 ans, comédienne et actrice... 1997. Roger Baulu, 87 ans, Le Prince des annonceurs... 1988.