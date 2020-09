VÉZINA, Louisette Chouinard



Au CHSLD VIGI St-Augustin à St-Augustin-de-Desmaures, le 23 aout 2020, à l'âge de 95 ans et 7 mois, est décédée madame Louisette Chouinard, épouse de feu monsieur Georges-Aimé Vézina. Née à l'Ange-Gardien, le 31 janvier 1925, elle était la fille de feu dame Alice Vézina et de feu monsieur Alfred Chouinard. Elle demeurait à Québec, autrefois à Boischatel. La famille vous accueilleraà compter de 14h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Boischatel. Seuls les proches de la famille pourront assister à la cérémonie. Pour ceux qui le désirent, l'hommage sera disponible en webdiffusion via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/17184Madame Chouinard laisse pour préserver son souvenir, sa fille unique Marie-France et son époux Jean-Pierre Tremblay ainsi que ses enfants: Annie et Stéphane (Claudia Plante); ses frères et sa soeur: Diane (feu Guy Coté), René (Lorraine Labonté) et Claude (Huguette Gaudreault); son beau-frère Roland (Colette Coté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La lumière de Louisette brillera maintenant auprès de ceux qui l'ont précédée, dont son tendre époux Georges-Aimé; ses frères: Benjamin (feu Marguerite Vézina), Robert (feu Jeanne-D'Arc Roberge), Alfred (feu Rose-Aimée Bouffard) et Amédée (Brigitte Laperrière); ainsi que ses soeurs: Juliette (feu Jean-Charles Coté), Carmen (feu Roland Villeneuve) et Francine (feu Jean-Jacques Lefebvre); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Vézina: Louis-Paul (feu Ghislaine Lefebvre), Germaine (feu Lionel Trudelle), Jeanne (feu Gabriel Lachance) et Jacqueline (feu Fernand Bouchard), sans compter des parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence La Belle Époque pour l'attention portée à maman et pour les bons soins prodigués. Merci également avec chaleur et affection à tout le personnel soignant, préposés, intervenants et de soutien du CHSLD Vigi St-Augustin, qui sont intervenus auprès de maman au cours de ses deux dernières années; Merci pour les soins, le respect et l'affection donnés. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de votre choix. D'ores et déjà, merci de vos témoignages d'affection quels qu'ils soient.