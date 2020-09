GRIMARD, Aurore Poirier



Bercée par l'amour immense de sa famille, le 26 août 2020, est décédée à l'hôpital de Thetford Mines madame Aurore Poirier, à l'âge de 81 ans. Elle était la fille de feu Emma LeBreux et de feu Romuald Poirier, et la belle-fille de feu Roger Grimard (feu Cécile Langlois). Madame Poirier laisse dans le deuil son époux adoré Serge Grimard; ses filles bien-aimées: Karine (Larry Perron) et Nathalie (Dominic Bérubé); ainsi que ses petits-enfants qui étaient toute sa vie: Sofia-Rose et Sam-Édouard. Elle était la soeur de: feu Florian, feu Camélia (feu Raymond Racine), feu Paul-Aimé (Ghislaine Fortin), feu Cyrillienne (feu Marcel Gallant), Bibianne (Gilles Rancourt), feu Camilien (Solange Ricard), Jocelyne (Gilles Cloutier) et Andrée (Alyre Fournier). Elle était la belle-soeur de: Yvan (Pierrette Benoît) et Francine (Denis Lussier); ainsi que la belle-cousine de Réginald Côté (Aline O'Brien). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Serge, Karine et Nathalie tiennent à remercier du fond du coeur tout le personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Thetford Mines, qui a prodigué à maman des soins exceptionnels, empreints d'humanité et de douceur.La famille vous accueillera auà compter de 13h.La mise en terre s'effectuera en toute intimité, en octobre, lorsque la nature sera parée de ses plus belles couleurs. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur du complexe ne pouvant excéder 50 personnes, les invités de la famille auront priorité.