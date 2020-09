BÉLANGER, Jean-Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 septembre 2020, à l'âge de 72 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Bélanger, époux de madame Estelle Ferland, fils de madame Cécile Soucy et de feu monsieur Elzéar Bélanger. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Jean-Luc (Isabelle Lépine) et Nathalie (Vincent Trépanier); ses petits-enfants : Maxime Bélanger et Gabrielle Bélanger et leur mère, Sylvie Ferland; ses frères et sœurs : Ghislaine (Laurent Lemieux), Micheline (Benjamin Michaud), Huguette (Jean-Marie Bernier), Gilles, Michel et Nicole (Michel Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs : Roméo Ferland (Colette Perreault) et Gaston Ferland, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de : feu Ghislain, feu Conrad et feu Daniel. Il était aussi le beau-frère de : feu Joseph Ferland (Jeannine Raté) et feu Marcel Ferland (Lise Boivin). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier M. Marcel Béchard et son épouse, le personnel du CLSC de Lévis, le personnel soignant des soins palliatifs et celui du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188, Courriel :info@fhdl.caSite web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.