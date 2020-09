LEFEBVRE, Clémence



À l'Hôpital Laval, IUCPQ de Québec, le 12 juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Clémence Lefebvre. Elle était la fille de feu M. Dorveni Lefebvre et de feu Mme Rose-Anna Drouin. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au:Les condoléances seront le Samedi 19 septembre 2020 de 9h00 à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gilles (Pauline Gagné), Lucien, Angèle (Julien Tremblay), Louis et Yvette (André Langlois); ses neveux et nièces: Jasmin, Sandrine, Pierick, Mélissa, Marie-Christelle, Ariane, Rosalie, Raphaël et leur conjoint, conjointe, ainsi que ses précieux ami(e)s, spécialement Pierre Corriveau. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval, pour les bons soins prodigués à Clémence lors de la dernière semaine de sa vie. Vous pouvez fait un don à la Fondation diabète Québec: https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/