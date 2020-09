Ces formations professionnelles gratuites acceptent encore les inscriptions. À vous de jouer!

Non, ce n’est pas l’intérêt qui manque. Mais suivre une formation professionnelle représente parfois des défis : financement à trouver, temps limité à accorder aux études, formations contingentées avec peu de places disponibles ou encore difficulté à étudier dans un cadre rigide pendant de longues heures.

Comprenant cette réalité que plusieurs partagent, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a développé des formations professionnelles gratuites et accélérées. Les élèves obtiennent ainsi leur diplôme d’études professionnelles (DEP) en un temps record. Avec un taux de placement de 98%, il n’est pas étonnant que les diplômés trouvent rapidement un emploi dans des industries payantes.

L’inscription est flexible puisque de nombreuses dates d’entrée sont proposées à la convenance de l’étudiant. Il est donc actuellement possible de s’inscrire et d’entreprendre les cours sous peu – à condition bien sûr de s’installer, pour quelque temps du moins et avec un coup de pouce du CFP Baie-James, dans le Nord-du-Québec.



Un DEP qui mène à l’emploi

Au CFP Baie-James, les formations offertes sont beaucoup plus courtes qu'ailleurs. Selon le programme, elles durent entre 4 et 18 mois, soit pratiquement la moitié moins de temps qu'en formule régulière. Les élèves bénéficient d’une formation basée sur leur rythme, individualisée et professionnelle.

Les diplômés ont ensuite la possibilité de travailler dans des industries en demande telles que pâtes et papiers, forestière ou minière. À elle seule, l'industrie minière a 6000 postes à pourvoir d'ici 2027. De quoi trouver facilement un emploi à la suite des études!



De l’aide pour y arriver

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James offre des cours de mécanique dans une installation moderne à Chibougamau, une ville de 7500 habitants située dans le Nord-du-Québec. Veillant à soutenir les élèves dans l’atteinte de leur objectif scolaire, le CFP Baie-James propose un accompagnement avant, pendant et après la formation.

Les élèves profitent de services hors du commun dont ceux d’aide au logement, d’accès à la propriété ou à l’emploi ainsi que d’aide psychologique. Quant aux formations, elles sont gratuites : les élèves québécois se font rembourser l’ensemble des coûts de la formation une fois le diplôme obtenu.

Enfin, les participants à la formation en mécanique d’engins de chantier reçoivent tous une bourse de 2000$.

Motivant, pas vrai ?

Étudier beaucoup, s’amuser surtout

Les formations du CFP Baie-James sont dispensées dans un cadre convivial et chaleureux où toutes et tous trouvent leur place.

En marge des études professionnelles, la région du Nord-du-Québec offre une foule de passe-temps comme la chasse, la pêche, le VTT, la motoneige, une salle de sport, un aréna, une patinoire extérieure et un terrain de golf. Foi de quoi, il est possible d’avoir du plaisir en étudiant!

Pour en savoir plus sur les programmes d’études proposés au Centre de formation professionnelle de la Baie-James, les différentes dates d’inscription et les mesures d’aide offertes, visitez cfpbj.ca.