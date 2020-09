COVID-19: le pays franchit le cap des 140 000 infections

Le Canada a franchi jeudi la barre de 140 000 infections liées à la maladie à coronavirus et sa moyenne quotidienne de nouveaux cas, en se basant sur les sept derniers jours, a bondi à 779 infections.

C’est le Québec, principal foyer de propagation de la COVID-19 au pays, qui a contribué le plus à alourdir le bilan en déclarant 251 cas supplémentaires, associés à la journée de mercredi, ainsi que 248 autres cas provenant de Montréal.

Ces 248 malades ont été déclarés positifs entre le 9 et le 14 septembre, mais un retard dans la saisie des résultats de laboratoire explique pourquoi on ne les a annoncés que jeudi.

Le Québec recense à ce jour 5791 pertes de vie, dont deux survenues au cours des 24 dernières heures, et un décès qui s’est produit entre le 10 et le 15 septembre.

L’Ontario a de son côté rapporté 293 nouveaux cas, jeudi, portant son total depuis le début de la crise sanitaire à 45 676 infections. De ce nombre, on compte 2825 morts, incluant trois décès récents.

Les deux provinces continuent de tester le plus de gens possible, bien que les Québécois et les Ontariens doivent faire la file pendant de longues heures, à certains endroits, avant de se soumettre à un prélèvement. Ainsi, en date du 16 septembre, l’Ontario a réalisé 35 134 tests pour un total de 3,4 millions, devant le Québec et ses 24 112 tests menés le 15 septembre pour un total de 1,98 million.

En milieu d’après-midi, le Canada avait 140 550 cas à son actif en six mois de crise et il déplorait 9199 morts.

Hausse importante de la moyenne du nombre de cas quotidiens

Confirmant une accélération de la pandémie au pays, après l’accalmie estivale, l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, a indiqué que la moyenne quotidienne de nouveaux cas au cours des sept derniers jours atteignait maintenant 779 infections.

Au début de septembre, cette moyenne était plutôt de 500 nouveaux cas par jour d’un océan à l’autre.

«L'augmentation actuelle du nombre de nouveaux cas signalés quotidiennement est toujours source de préoccupation, a dit la Dre Tam, par communiqué. Comme le virus circule encore, la situation pourrait changer rapidement et nous pourrions ne plus avoir la capacité de garder le nombre de cas de COVID-19 à un niveau que nous pouvons gérer.»

Après tous les efforts consentis par les Canadiens le printemps dernier pour freiner la pandémie, les gens ont quelque peu relâché la garde, ce qui fait craindre le pire avec la hausse constatée du nombre de cas.

«L'augmentation constante du nombre de cas déclarés quotidiennement sur de nombreuses semaines, y compris les éclosions liées à des regroupements privés et des événements publics où les directives en matière de santé publique, comme la distanciation sociale et le port du masque, n'ont pas été suivies, continue d'accroître le risque que la propagation de la COVID-19 échappe à notre contrôle», a ajouté la Dre Tam, en appelant les citoyens à être responsables.

«N'oubliez pas, les autorités locales de santé publique ne peuvent y arriver seules, ce sont les actions de chaque citoyen canadien qui peuvent garder le nombre de cas de COVID-19 à un seuil gérable. Je demande à la population de redoubler d'efforts pour ralentir la propagation de la COVID-19», a conclu la Dre Tam.

Conseils de la santé publique du Canada pour freiner la COVID-19:

• Éviter les lieux achalandés

• Veiller à ce que votre cercle de contacts sociaux se limite à un nombre de personnes recommandées par votre province ou votre territoire

• Se laver les mains fréquemment ou utiliser un désinfectant pour les mains approuvé par Santé Canada lorsque vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon

• Garder une distance physique de deux mètres des personnes qui ne font pas partie de votre cercle de contacts étroits

• Prendre des précautions supplémentaires comme le port d'un masque non médical chaque fois que vous vous trouvez dans un espace clos, un lieu bondé ou une situation où il est difficile de maintenir une distance des autres personnes

La situation au Canada:

Québec: 66 356 cas (5791 décès)

Ontario: 45 676 cas (2825 décès)

Alberta: 16 128 cas (254 décès)

Colombie-Britannique: 7498 cas (219 décès)

Saskatchewan: 1751 cas (24 décès)

Manitoba: 1500 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 271 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 194 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 57 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 140 550 (9199 décès)