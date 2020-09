ROCHETTE, Louise



À son domicile, le 7 mai 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Louise Rochette, fille bien-aimée de feu dame Thérèse Martel et de feu monsieur Paul Rochette. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Louise est allée rejoindre ses parents et son frère Raymond. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Denyse Durand (feu Raymond), ainsi que ses cousins, cousines, amis et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (Québec) H2X1Y1, tél. : 514 871-1717.