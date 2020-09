LEVERT, Marc



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1er août 2020, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marc Levert, époux de feu madame Denise Boily, fils de feu madame Gertrude Landry et de feu monsieur Marcel Levert. Une pensée particulière pour feu Lise Girard. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Grégoire-de-Montmorency en toute intimité. Il laisse ses enfants: Louis (Tina Labonté), Éric (Dominique Feldkamp), Marie-Josée (Bruno Lepage) et Annie; ses petits-enfants: Samuel, Sandrine, Nicolas, Vincent, Héloïse, Olivier, Thomas et Jacob. Il était le frère de: feu Guy et Christiane. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et plusieurs ami(e)s. Nous tenons à remercier les médecins spécialistes de l'Hôpital L'Enfant-Jésus qui ont prodigué des soins et accompagné notre père au cours des dernières années et, en particulier Dr Gallagher et l'équipe de pneumologie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org.