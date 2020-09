BILODEAU, Claude



Au CISSS Montmagny-L'Islet (site hôpital), le mardi 3 mars 2020, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Claude Bilodeau, époux de madame Céline Pilotte, fils de feu Georges Bilodeau et de feu Exilia Huot. Il demeurait à Saint-Fabien-de-Panet. La famille recevra les condoléances à la salle du :le samedi 19 septembre à compter de 12h.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Céline Pilotte, ses enfants : Diane (Normand Gaudreau) et Sylvain Bilodeau; ses petits-enfants : Tommy (Audrey-Anne), Maya, Ann-Josée (Steven), Laurie (Samuel) et Justin (Megan); ainsi que ses arrière-petits- enfants. Il était le frère de : feu Alfreda (feu Jean-Marie Couture), feu Rosa (feu Lorenzo Paré), feu Juliette (feu Ronaldo Bilodeau), feu Rita (feu André Paradis), feu Ange-Aimé (feu Jeannette Lamontagne), feu Gabriel (feu Jeannine Boulet), Yvon (Lise Baron), feu Yolande (feu Georges Poulin), Lucette (feu Henri-Louis Nadeau), feu Claudette (Philippe Béchard), Jean-Denis (Lise Tremblay), Denise (feu André Ouellet), Carmelle (feu Clément), Micheline (Claude Charland) et René (Lise Gaudreau). Il était le beau-frère de : feu Guy, feu Roger (feu Gilberte Isabel), Rita, Gérard (Denise Duhaime), Claude (Claire Quintal), feu Paul (Lucie Turcotte), Gilles (Pierrette Leclerc), Lisette (Raymond Fournier), Madeleine (Gilles Pelletier), Charles (Line Brousseau) et Léon (Guylaine Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel des soins intensifs et palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Vous êtes tous très professionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet, 20-A, rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0.