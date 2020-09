BAILLARGEON, Armand



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Armand Baillargeon. Il était l'époux de feu Yolande Deblois, le fils de feu Alexina Fournier et de feu Alphonse Baillargeon. Originaire de Sainte-Hénédine, il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule dimanche 20 septembre de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Marlene Grant), Diane (Michel Drolet) et Michel (Martine Laramée); ses petits-enfants: Ken (Valérie Daigle), Kim (Remy Boivin), Vicky (Jean-Philippe Vincent), Hugo, Laurie (Luca Perico), David (Sarah Evans), Alexandre (Rachel Polk) et Stéphanie (Michael McCurry); ses arrière-petits-enfants: Keven, Derek, Zack, Kylie et Julien; ses frères et soeurs: Adrien (Julienne Fleury), Alyce (feu Joseph Laflamme), Helene (Raoul Laflamme), Roland (Lucille Gosselin) et Marie-Paule (feu Félix Fleury); sa belle-famille Deblois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Les enfants désirent remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise, la docteure Lambert et la docteure Cyr pour les bons soins prodigués. Pour ceux qui le désirent, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec www.fondationduchudequebec.org ou à un organisme de votre choix.