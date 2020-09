PARADIS, Pauline Allaire



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Pauline Allaire, épouse de feu monsieur Marcel Paradis, fille de feu monsieur Stanislas Allaire et de feu dame Gracia Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 25 septembre 2020 de 11h00 à 13h30.et de là, au cimetière St-Ambroise de Loretteville.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Lise Rousseau), Martin, Rémi (Josianne Beaudet) et sa fille adoptive Sylvie Laframboise (Normand Allaire); ses petits-fils =: Jonathan (Marie-Pier), Guillaume et Félix; ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Jacqueline (feu Jean-Paul Kirouac), Denyse (Jacques Pelletier), Thérèse Quirion (feu Jean-Noël), Louise Pagé (feu Benoît), feu Jean-Paul (feu Thérèse Bertrand), feu Rosaire (feu Thérèse Bilodeau) et feu Sr Michèle Allaire s.c.s.l.; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paradis: Cécile (feu Émile Vallières), Adrienne (feu Robert Hamel), Fernande (Paul-Eugène Robitaille), Jeannette (Jacques-André Godbout), Rosaire (Denise Alain), feu Lucien (feu Marie-Claire Robitaille) et feu Béatrice; ses filleuls: Luc Allaire et Pierre Paradis (Line Charland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement Céline Bourret, son ange-gardien, pour toute son aide et sa présence, ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (QC), G1S 2P7, tél.: 418-683-1449.