PARENT, Suzanne Plante



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, à l'unité des soins palliatifs, le 13 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée madame Suzanne Parent, épouse de monsieur Jean-Guy Plante, et ce, depuis 63 ans. Elle était la fille de feu Zélia Daigle et de feu Oscar Parent, natifs de la paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola, Giffard.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son tendre époux, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants qu'elle a toujours chéris et adorés: Pierre (Liette Tardif), Johanne (Daniel Joncas), Chantale (Louis Gauthier); ses petits-enfants: Véronique Plante (Martin Falardeau), Christine Plante (Alexandre Beaudoin), Vanessa Thivierge (Christine Ouellet), Jessica Thivierge (David Cormier), Maxime Joncas, Alison Joncas (Gabriel Bérubé), Vanessa Gauthier (François Laurendeau), Yannick Gauthier (Élizabeth Pitfield), Philippe Gauthier; ses arrière-petits-enfants: William et Mégane Falardeau, Olivier et Sophia Laurendeau, James Gauthier. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Gérard Plante (feu Jacqueline Chevalier), feu Lise Plante (Bruno Trudelle et Monique Lemieux), Gaétane Plante (feu Maurice Laberge), Bibiane Plante; ainsi que ses nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs excellents soins et leur compassion, de même que leur professionnalisme. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418 687-6084. Les funérailles sont sous la direction de