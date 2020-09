CAMPEAU, Yvette Roy



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 23 août 2020, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédée madame Yvette Roy, épouse de monsieur René Campeau, fille de feu madame Jeanne Gingras et de feu monsieur Armand Roy. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au St Charles.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et ses belles-soeurs: Yves Roy (Odette Lachance), Guy Roy (Madeleine Vos), Jacques Roy (Lise Denis); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s dont: Louise Genest, Francine Lamothe ainsi qu'Andrée Pouliot. La famille tient à remercier le CLSC Ste-Foy, l'Hôpital St-Sacrement (soins palliatifs de confort) et le CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital St-Sacrement.