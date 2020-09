Enseignement : L’État poursuivi pour forcer un plan de dépistage accéléré

Face aux éclosions de la COVID-19 depuis la rentrée des classes, la Fédération autonome de l’enseignement [FAE] vient d’intenter une poursuite afin de forcer le gouvernement à mettre en place un plan de dépistage accéléré auprès dans le réseau, entre autres.

« La FAE estime que la gestion gouvernementale de la rentrée scolaire [...] comporte plusieurs lacunes qui mettent les élèves et les enseignants et enseignantes à risque de contracter la COVID-19 », peut-on lire dans la demande déposée en Cour supérieure du Québec.

Ce syndicat, qui représente plus de 49 000 enseignants au Québec, déplore de ne pas recevoir de l’État un « manque de transparence » pour obtenir un portrait complet de la situation dans le réseau de l’éducation, si bien qu’elle dit ne pas être en mesure de bien protéger ses membres.

« La FAE n,est pas en mesure à l’heure actuelle d’évaluer pleinement la justesse et la suffisance [du plan de retour en classe] pour veiller à ce que la rentrée scolaire se déroule dans des conditions optimales pour assurer la santé et la sécurité de ses membres et celles des élèves », est-il indiqué dans la poursuite civile.

Lent dépistage

Et elle en a particulièrement contre l’absence de processus accéléré de dépistage de la COVID-19, qui cause des perturbations dans les services offerts aux élèves.

« À titre indicatif, des enseignants ont été mis en isolement à la polyvalente des Deux-Montagnes le 27 août et ont dû attendre quatre jours après le début de leur quarantaine avant d’être contactés par [la santé publique] afin de déterminer s’ils devaient ou non passer un test de dépistage », peut-on lire dans le document de cour.

Depuis la rentrée des classes, la FAE affirme qu’au moins 110 de ses membres ont été mis en quarantaine, provoquant ainsi un bris de service auprès des élèves.

Plus de mesures

Ainsi, la FAE demande au tribunal de forcer le gouvernement « à prendre les mesures qui s’imposent » pour protéger les élèves et le personnel, dont par l’implantation d’une voie rapide de dépistage à la COVID-19.

Elle se réserve également le droit de demander des mesures supplémentaires, dont le port du masque obligatoire en classe pour tous, peu importe l’âge, ainsi que le maintien de la distanciation physique pendant les cours.

Le syndicat pourrait aussi demander la suspension des activités pédagogiques « impliquant le chant, l’utilisation d’instrument à vent ou de sports de contacts », ajoute-t-il.