Entente de principe entre le fédéral et le Québec en matière de logement

Une entente de principe est intervenue entre le fédéral et le gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

C’est ce qu’ont annoncé jeudi soir la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

«L’habitation a toujours été et sera une priorité pour notre gouvernement. C’est avec fierté que je vous annonce qu’une entente de principe a été conclue avec le fédéral dans le cadre de la #SNL. Le fruit d’un travail intense, avec Sonia LeBel, qui sera bénéfique pour tous les Québécois», a indiqué sur Twitter le ministre Laforest.

Elle a ajouté: «Une annonce sera faite prochainement avec Ahmed Hussen».

«Heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu une entente gagnant-gagnant en matière de logement. Cette entente est une excellente nouvelle pour les Québécois! Plus de détails seront annoncés bientôt», a indiqué sur Twitter le ministre Hussen.