Frustrante 19e place pour Lessard à Bristol

Raphaël Lessard s’est élancé de la 19e place quand le signal du départ a été donné jeudi au circuit de Bristol et c’est à cette même position qu’il a rallié l’arrivée dans la série des camionnettes NASCAR.

Confronté à une camionnette très capricieuse tout au long de la soirée, le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a concédé un tour au meneur au 44e des 200 tours de l’épreuve et jamais il n'a été en mesure de le récupérer.

Sur les ondes radio, on l’a entendu se plaindre du survirage (train arrière instable) de son bolide à plusieurs reprises pendant la course.

Aucune adhérence

« Il n’y a aucune raison de courir de cette façon, a expliqué Lessard, en entrevue téléphonique au Journal. On n’avait zéro adhérence et on n’a pas obtenu, encore une fois, le résultat espéré.

« C’est vraiment frustrant parce que c’est une piste que j’affectionne particulièrement, a-t-il poursuivi. Je sais que je suis capable de rouler en avant avec les plus rapides à cet endroit.

« J’ai tout essayé et quand j’ai perdu un tour, je n'ai jamais été capable de revenir dans le coup. C’est vraiment décevant. »

Sans chercher les excuses, le fait de n’avoir ni séance d’essais libres, ni de qualifications (en raison de la pandémie) n’est rien pour aider le jeune Québécois à sa première saison à temps plein en camionnettes.

« Nous nous sommes fiés à nos réglages de l’an dernier, mais les conditions de la piste étaient tellement différentes. C'était le jour et la nuit », a souligné celui qui portait les couleurs de l'entreprise québécoise Canac.

Le patron s’est excusé

À la fin de son parcours, son chef d’équipe de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM), le réputé Mike Hillman Jr., s’est même excusé auprès de son protégé pour ne pas lui avoir donné les moyens de s’exprimer convenablement sur la piste.

« Oui, il s'en voulait et il admis son erreur. J’ai apprécié son geste, a avoué Lessard, mais je lui ai dit qu’il nous restait encore quelques courses d’ici à la fin de l’année pour se racheter. »

Ce qu’il compte bien faire dès vendredi soir prochain au circuit de Las Vegas.

« On va se réunir, de conclure Lessard, pour trouver des solutions. On peut faire beaucoup mieux, c’est certain. Je veux gagner une course cette année et mon objectif n’a pas changé. »

Son coéquipier Chandler Smith a sauvé les meubles chez KBM en terminant au sixième rang. Le troisième pilote de l’équipe, Christian Eckes, a dû se contenter de la 13e position.

Une première à 17 ans

La recrue Sam Mayer, âgé de 17 ans à peine, a remporté sa première victoire dans la troisième division majeure du NASCAR et ce, à son septième départ à vie seulement.

Brett Moffitt, Tanner Gray, Parker Kligerman et Trevor Bayne ont suivi dans l’ordre sur le mythique tracé de Bristol, dans l’État du Tennessee, une épreuve qui marquait le début des séries éliminatoires.