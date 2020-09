Immigration: des conseils juridiques gratuits à la communauté libanaise

Une clinique juridique virtuelle gratuite sur l’immigration au Canada sera offerte à la communauté libanaise, toujours éprouvée par les terribles explosions survenues en août dernier dans le port de Beyrouth.

L’organisme à but non lucratif Justice Pro Bono va tenir une clinique juridique virtuelle sur la plateforme de visioconférence entre 12 h et 14 h (heure de Montréal), le 25 septembre prochain.

L’événement s’adresse aussi bien à la communauté libanaise habitant le Québec qu’à celle vivant au Liban. Il faudra, dans tous les cas, s’inscrire au préalable sur la page https://justiceprobono.eventbrite.ca.

Des avocats pourront ainsi répondre à des questions sur les permis d’études ou de travail, le super-visa pour les grands-parents ainsi que sur le cas des travailleurs qualifiés, notamment.