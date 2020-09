Le Heat réussit une remontée spectaculaire

Le Heat de Miami a comblé un déficit de 17 points pour venir à bout des Celtics de Boston au compte de 106 à 101, jeudi à Orlando. La formation floridienne s’est ainsi donné une avance de 2-0 dans sa finale d’association.

Les Celtics avaient commencé le match en force, se forgeant cette avance peu de temps avant la mi-temps. La formation du Massachusetts a finalement retraité au vestiaire avec une priorité de 13 points.

Le Heat a profité de son retour sur le parquet pour dominer le troisième quart au compte de 37 à 17 et s’est assuré de quitter le match avec la victoire.

Goran Dragic et Bam Adebayo ont été les plus productifs pour le Heat avec des récoltes respectives de 25 et 21 points. Le deuxième a complété son double-double grâce à ses 10 rebonds. Pour sa part, Duncan Robinson a inscrit 18 points en réussissant six tirs de trois points.

Dans le camp adverse, Kemba Walker, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont tous marqué plus de 20 points, mais ce ne fut pas suffisant.

Les Celtics voudront éviter de tirer de l’arrière 3-0 dans la série en essayant de remporter le troisième match samedi.