Le laissez-passer A-38 et une imprimante brisée à l’hôpital: même combat!

Alors que le Dr Simon-Pierre Landry tente de faire remplacer une imprimante défectueuse depuis plusieurs mois à l’hôpital Laurentien à Sainte-Agathe-des-Monts, il semble qu’il y ait une lueur d’espoir dans ce dossier.

Selon un courriel provenant du CISSS des Laurentides, reçu à la suite de plusieurs démarches par le recherchiste de QUB radio Mathieu Boulay, on apprend que l’appareil devrait être remplacé dans les «meilleurs délais».

Dans son intervention avec l’animateur Benoit Dutrizac à QUB radio, Boulay précise qu’il s’était adressé à la députée de la circonscription, Mme Nadine Girault, au ministre de la Santé Christian Dubé ainsi qu'au ministère de la Santé.

Le CISSS indique, quant à lui, avoir été mis au courant de la situation seulement en début de semaine.

ÉCOUTEZ comment Mathieu Boulay a finalement obtenu une réponse lors de son intervention à QUB radio:

Le Dr Landry s'est réjoui de cette nouvelle. «Honnêtement, je vais être vraiment content et je vais vous envoyer la photo quand ça va être fait», déclare-t-il.

Il est tout de même critique envers la bureaucratie à laquelle il s’est buté dans toute cette histoire.

«Le problème, c’en est un de système. [...] Je n’ai plus le moyen, quand l’imprimante brise à côté de moi, d’appeler un technicien informatique comme avant et de lui dire que mon imprimante est pétée et qu’il faudrait que ce soit réglé facilement», ajoute-t-il, s’étonnant du nombre de personnes ayant été mobilisées inutilement dans toute cette affaire.

Décentraliser le système de santé

Le député de Québec solidaire Sol Zanetti propose, quant à lui, de décentraliser le système de santé. Il ne manque également pas de critiquer la fameuse réforme Barrette.

Zanetti fait remarquer que cette centralisation a fait passer les établissements de santé, au Québec, de 180 à une trentaine, en plus d’éliminer 1300 postes de cadres.

«Il faut qu’on redonne de l’autonomie aux gens parce que là, ils sont pris. Chaque fois qu’ils veulent quelque chose, il faut repasser dans une immense structure mastodonte», soutient-il.