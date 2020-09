Le Mondial junior à huis clos dans une bulle

Événement phare du hockey international, l’édition 2021 du Championnat mondial junior aura bel et bien lieu lors de la prochaine période des Fêtes, à Edmonton, mais ce sera sans les chants et les encouragements des partisans canadiens que les meilleurs hockeyeurs juniors de la planète s’exécuteront.

La Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) et Hockey Canada en ont fait l’annonce, jeudi, après avoir annulé les autres tournois des divisions inférieures chez les moins de 20 ans.

Le Championnat mondial reprendra le modèle de ville-bulle qui a permis à la LNH de présenter ses séries éliminatoires à huis clos sans embûches dans la capitale albertaine. Les rencontres prévues à Red Deer auront aussi lieu au Rogers Place d’Edmonton. Les dates de la nouvelle mouture seront dévoilées prochainement.

Photo AFP

Cette décision devenait inévitable pour assurer la présentation du tournoi alors que la pandémie de COVID-19 ne s’essouffle pas à travers la planète.

«C'est une décision difficile à prendre, mais au final, nous n'avons pas eu le choix. La santé et la sécurité des joueurs, des officiels et des supporters est notre priorité absolue. Nous avons été impressionnés par la présentation du comité organisateur local décrivant comment un scénario de «bulle» potentiel fonctionnerait à Edmonton, et nous sommes convaincus que nous pouvons suivre le bon exemple de la LNH en créant un environnement sûr pour les équipes pour jouer», a déclaré le président de la FIHG, René Fasel.

Catastrophe financière à éviter

Pour diminuer les pertes financières reliées à l’absence de revenus aux guichets en 2021, la FIHG a décidé que l’édition 2022 aura lieu à Edmonton et à Red Deer plutôt qu’à Göteborg, en Suède, qui accueillera plutôt la crème du hockey junior en 2024. Historiquement, les tournois au Canada attirent de meilleures foules.

«Cette solution permettra à la FIHG avec Hockey Canada de réduire les coûts associés à l'organisation du tournoi dans un environnement de bulle», a précisé Fasel.

Plus de détails à venir...