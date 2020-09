Prix Gémeaux: première récolte prometteuse pour «C’est comme ça que je t’aime»

La Soirée des artisans et du documentaire des 35es prix Gémeaux, qui se tenait jeudi soir, a été payante pour la décalée comédie «C’est comme ça que je t’aime», qui y a remporté sept trophées.

La série signée François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard a reçu les distinctions des meilleurs maquillages et coiffures, de la meilleure création de costumes, des meilleurs décors, du meilleur son, du meilleur montage, de la direction photographique et de la meilleure distribution artistique dans son créneau de la fiction.

Disponible sur ICI Tou.tv Extra depuis l’hiver dernier, «C’est comme ça que je t’aime» met en scène deux couples banlieusards de Québec en 1974, qui apprivoisent non sans maladresse les rouages de la criminalité.

Patrice Robitaille, François Létourneau, Karine Gonthier-Hyndman, Marilyn Castonguay et Sophie Desmarais y sont en vedette. L’œuvre part aussi favorite dans la course aux Gémeaux en vue du gala de dimanche, animé en deux temps par Arnaud Soly (l’Avant-première, en après-midi) et Véronique Cloutier (en soirée). Elle était citée 15 fois au total dans la liste des finalistes.

D’autres gagnants

La Soirée des artisans et du documentaire a également couronné plusieurs autres productions jeudi, dont «De garde 24/7», «Les derniers vilains» et «Dans les médias» (trois statuettes), «Enquête», «Infoman», «Bye Bye 2019» et «180 jours» (deux statuettes) ainsi que «100 génies», «Mammouth 2019», «Bonsoir Bonsoir», «En direct de l’univers», «Ruptures» et «Les pays d’en haut» (une statuette), pour ne nommer que celles-là.

Le documentaire «Pandémie: sommes-nous prêts?», de Club illico, a été décoré dans la catégorie du meilleur scénario – documentaire – série, et «La vraie nature» a été saluée au chapitre de la meilleure direction photographique ou éclairage: humour, variétés toutes catégories.

Le régisseur de plateau Pierre St-Cyr était le lauréat du Prix spécial des artisans.

L’équipe de la division NumériQ, de Québecor, avait vu trois de ses reportages être cités aux prix Gémeaux cette année, avec quatre nominations dans trois catégories. «Kumtor», du Bureau d’enquête, était recensé dans les sections meilleure émission ou série documentaire: nature, sciences et environnement, et meilleur scénario – documentaire – émission. Quant à «On a retrouvé le PFK Kid» et «On brûle encore des déchets dans le Nord du Québec», ils étaient en lice comme meilleur reportage original produit pour les médias numériques.

La Soirée des artisans et du documentaire était diffusée sur la page Facebook des prix Gémeaux et peut maintenant être rattrapée sur ICI Tou.tv ou à radio-canada.ca/gemeaux.