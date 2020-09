Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 18 septembre:

«Les aventures de Rabbi Jacob»

Louis de Funès tient le haut de l’affiche de cette comédie française, un classique, qui le voit jouer un homme d’affaires facilement irritable devant échapper à des terroristes, en compagnie d’un leader révolutionnaire. Afin d’y parvenir, ils devront tous deux se déguiser en rabbins.

Vendredi, 13 h, TVA.

«Trésors vus du ciel»

Située entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, la baie de Fundy regorge d’attraits spectaculaires. Outre les mystères de plus de 300 millions d’années qui y sont associées, elle se démarque par la biodiversité unique qu’elle abrite et les très hautes marées qui la balayent.

Vendredi, 16 h, Évasion.

«Y’a du monde à messe»

Cette semaine, les places du grand plateau animé par Christian Bégin ont été réservées au chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, à la sexologue Sylvie Lavallée, à l’humoriste Mario Tessier ainsi qu’à l’ethnologue Isabelle Picard. La portion musicale de l’émission a été confiée à Martha Wainwright.

Vendredi, 20 h, Télé-Québec.

«Le clou du spectacle»

Eugene Levy et Catherine O’Hara s’en donnent à coeur joie dans cette comédie où on suit des propriétaires de chiens pour le moins intenses lors d’une prestigieuse compétition canine américaine. Tous espèrent savourer les grands honneurs et voir leur protégé qualifié de plus bel animal de l’année.

Vendredi, 20 h, MAX.

«Flying: le rêve de Zapata»

Le 14 juillet 2019, Francky Zapata, reconnu pour ses prouesses en jet-ski, a plutôt ébloui dans les airs. Confortablement installé sur sa plateforme volante, à des dizaines de mètres du sol, il a marqué les esprits lors du défilé militaire tenu à Paris.

Vendredi, 21 h, Planète +.

«Les bogues de la vie»

Début de cette comédie égayant l’univers des jeux vidéo. Parce que son titre a été piraté tout juste avant sa sortie, le malchanceux concepteur Eliott (Charles-Alexandre Dubé) recevra l’aide de l’ambitieuse avocate Jeanne (Charlotte Aubin). Cette surprenante union mènera-t-elle à l’amour?

Vendredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Ma vie made in Canada»

Est-ce possible de vivre une rentrée 100 % canadienne? Le journaliste Frédéric Chicoine répond à cette question en se tournant vers des produits du pays pour soigner sa personne, se déplacer et consommer de l’art. Mettre la main sur des appareils électroniques ne sera toutefois pas une mince affaire.

Vendredi, 23 h, Unis TV.