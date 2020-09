Sentences bonbons pour les vendeurs de drogue: «Qu’on les voie disparaître pour 20 ans!» dit Dutrizac

L’animateur Benoît Dutrizac aimerait voir les vendeurs de drogue écoper de peines plus sévères. «Les bandits, après six mois de prison, ils sortent!» s’est-il indigné lors de la rencontre Dutrizac-Dumont à QUB radio, jeudi matin.

On apprenait dans Le Journal qu’une drogue chimique sous forme de bonbons PEZ a causé la surdose de deux jeunes de la grande région de Montréal depuis le début du mois.

«Moi j’aimerais ça que, si on pogne quelqu’un à vendre ces saloperies-là, qu’il y ait des sentences, mais pas négociables, a-t-il martelé. Qu’on les voie disparaître pour 20 ans, parce que, là, tu empoisonnes des gens, des jeunes. On ne parle pas de cannabis, on parle de drogue chimique.»