Une situation critique dans une résidence de Québec

Une résidence pour aînés, à laquelle on n’associait encore aucun cas mercredi, est passée directement en «situation critique» après qu’on eut recensé au moins 10 individus infectés en 24 heures.

D’après le dernier bilan de la Santé publique dans la Capitale-Nationale, 52 cas du coronavirus et deux décès qui y sont reliés ont été enregistrés depuis la veille. Deux autres cas survenus entre le 9 et le 14 septembre, qui n’avaient pas été comptabilisés, s’ajoutent également.

L’un de ces cas «en rattrapage» a été observé à la résidence privée (RPA) Le Marquisat des Plaines, dans Montcalm, mais ce n’est qu’hier qu’une éclosion a été déclarée dans ce milieu.

En 24 heures, ce sont au moins 10 nouveaux cas qui se sont ajoutés, portant à 38,5% le pourcentage de résidents atteints. L’établissement pour aînés en perte d’autonomie a directement été placé dans la section «situation critique» de l’état de situation du gouvernement Legault au sujet des résidences privées.

Mentionnons que l’une des deux morts recensées hier sur le territoire provient de la RPA Kirouac, qui déplore son premier décès lié à la COVID-19. De leur côté, La Clairière du Boisé et la RPA Humanitæ comptent toutes deux un cas supplémentaire parmi leur personnel.

Des éclosions importantes

À Saint-Nazaire-de-Dorchester, dans Bellechasse, la résidence Jeanne d’Arc Fillion a connu sensiblement le même sort que Le Marquisat. Cinq résidents et moins de cinq employés ont reçu un diagnostic positif du virus depuis le dernier bilan, ce qui correspond à 56 % des aînés de l’établissement.

Le seul autre milieu d’hébergement de la province en «situation critique» est la résidence Le Crystal, à Thetford Mines.

Sur les 32 établissements privés pour personnes âgées où la COVID-29 s’est invitée au Québec, six se trouvent dans la Capitale-Nationale et quatre en Chaudière-Appalaches. Ce sont ces deux régions où les éclosions sont les plus importantes en ce moment.

Un deuxième dépistage massif

Après l’école primaire Sans-Frontière, c'est au tour de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf, à Québec, de subir un dépistage massif de ses élèves.

La Santé publique de la région a fait savoir qu’elle déploiera une clinique mobile dans l’établissement scolaire de La Cité-Limoilou pour dépister les étudiants de tous les niveaux d’ici mardi.

Cinq classes de quatrième et cinquième secondaires ont déjà été placées en isolement, alors que l’école figure sur la liste des milieux scolaires touchés par la COVID-19 depuis la fin août.

Par ailleurs, quatre établissements scolaires de Québec se sont ajoutés à cette liste dans les 24 dernières heures, soit l’école Les Bocages, l’école Beausoleil, l’école du Mont-Sainte-Anne et l’école du Sous-Bois.