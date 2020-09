De père en fils... au golf

Un fait pour le moins inusité s’est produit, au début septembre, au club de golf Ste-Marguerite à Sept-Îles. Tout d’abord le jeudi 3 septembre, un des membres du club, Paul-Marie Roy, a réalisé un trou d’un coup au trou #4, une normale 3 de 165 verges des jalons blancs. C’était son 2e en carrière. Le lendemain, 4 septembre, ce fut au tour de son fils, Martin Roy, aussi membre à Ste-Marguerite, de réaliser un trou d’un coup (son 1er en carrière), et ce, au même trou numéro 4. Dans les deux cas, le fanion du trou numéro 4 était positionné de façon à offrir un certain niveau de difficulté puisque le parcours recevait au cours de ces deux journées une vingtaine de professionnels du golf qui participaient à l’Invitation Sept-Îles du circuit East Coast Pro Tour (ECPT), qui a pris l’an passé la relève du Circuit Canada Pro Tour. Sur la photo, Paul-Marie et Martin Roy, qui devraient, à mon avis, s’acheter des billets de loterie.

Centenaire

Cécile Guimont Lemieux (photo), originaire de Cap-Saint-Ignace et y vivant toujours dans sa maison, célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Cette mère de 11 enfants, grand-mère de 22 petits-enfants et arrière-grand-mère de 40 arrière-petits-enfants, a consacré sa vie à sa famille et au travail sur la ferme familiale. Encore alerte et autonome, celle qui a été témoin de plusieurs changements dans notre société continue de s’informer et de s’adapter aux nouvelles réalités. Elle a d’ailleurs rejoint Facebook le printemps dernier pour communiquer davantage avec ses proches. Cécile, qui aime encore raconter de nombreuses histoires et anecdotes, continue d’être une source d’inspiration pour celles et ceux qui l’entourent. Joyeux centenaire, ma chère.

Sexagénaire

Pierre Gagné (photo), président de Viandex, distributeur de viandes, poissons, fruits et légumes de Québec, a eu 60 ans cette semaine (le 16 septembre). Ses employés et quelques proches collaborateurs lui avaient réservé une petite surprise à son arrivée dans les locaux de l’entreprise sur la rue Joly à Québec. Bonne fête, Pierre, et bienvenue dans le club des sexagénaires.

Le 16 de la Faune

La presqu’île au trou numéro 16, une des normales 3 du parcours du club de golf de la Faune de l’arrondissement Charlesbourg, est intimidante. Il faut survolter l’obstacle d’eau qui fait une cinquantaine de verges entre la fin du tertre de départ et le début du vert. Bien que le départ soit avancé pour les dames (85 verges), le défi reste le même. Johanne Côté (photo) de l’arrondissement Charlesbourg, qui joue au golf depuis seulement 3 ans, a négocié le tout avec brio le 12 septembre dernier alors qu’elle a réalisé un trou d’un coup sur ce fameux 16. Elle a utilisé son fer 9 pour réussir son exploit, son premier en carrière, sous les yeux de René Hébert. Bravo, Johanne.

Anniversaires

Lise Dion (photo), humoriste québécoise, 65 ans... Steve Welch, homme d’affaires CSL-LOMA à Québec... Rodrigue Huot, ex-professionnel du club de golf Royal Québec, 80 ans... Lance Armstrong, ex-cycliste américain, 49 ans... Kathy Montreuil, du restaurant Patates Plus de Val-Bélair, 51 ans... Peter Stastny, joueur de hockey (1980-95 : Nordiques, Devils, Blues), 64 ans... Scotty Bowman, homme de hockey (LNH), 87 ans.

Disparus

Le 18 septembre 2010. Fernand Desharnais (photo) 80 ans, président fondateur de Desharnais pneus et mécanique de Québec... 2018. Jean Piat, 93 ans, comédien et monstre sacré du théâtre français... 2016. Camille Dagenais, 95 ans, ingénieur canadien connu internationalement pour son expertise en génie civil... 2015. Moe Mantha, Sr., 81 ans, ex-joueur de hockey professionnel et homme politique canadien... 2014. Earl Ross, 73 ans, pilote automobile canadien... 2013. Arthur Lamothe, 84 ans, cinéaste militant bien connu au Québec... 2013. Ken Norton, 70 ans, ancien boxeur champion chez les poids lourds... 2005. Richard B. Holden, 74 ans, a siégé comme député (Parti Égalité, Indépendant et Parti québécois) à l’Assemblée nationale du Québec... 1994. Vitas Gerulaitis, 40 ans, joueur de tennis professionnel... 1970. Jimi Hendrix, 27 ans, légendaire guitariste américain.