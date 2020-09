Du GPS au «haut-parleur», qu’est-ce qui est permis?

Chacun sait que le cellulaire au volant, c’est interdit.

Mais que signifie « cellulaire au volant » ? Appels et messages textes, commande vocale, application GPS... alors que les pratiques évoluent, des jugements viennent progressivement préciser les usages permis ou non. On fait le point.

Toucher, mais comment ?

Si vous voulez consulter un écran ou manipuler votre cellulaire alors que vous êtes au volant, vous devrez respecter ces conditions :

Votre téléphone doit être installé sur un support fixé à l’auto.

L’écran ne doit pas vous empêcher de conduire ou de voir la route.

Le téléphone doit afficher uniquement les informations pertinentes à la conduite.

Vous devez pouvoir le consulter et le faire fonctionner sans que ça gêne votre conduite.

Programmer le GPS de votre téléphone est-il considéré comme un usage qui respecte ces exigences ? Pour le moment, un jugement conclut que c’est permis alors qu’un autre conclut que ce ne l’est pas.

Cet été, un jugement a conclu que le geste de brancher son cellulaire pour le recharger n’est pas permis, même si le téléphone est éteint !

Dans le doute, mieux vaut être complètement stationné pour effectuer ces manœuvres.

Et, le « haut-parleur » ?

Au volant, les dispositifs mains libres sont autorisés.

Pour que la fonction « haut-parleur » de votre téléphone soit considérée comme un dispositif mains libres, vous devez pouvoir faire fonctionner votre téléphone cellulaire par une commande vocale ou une commande manuelle simple que vous pouvez actionner sans distraire votre conduite.

Dans ce cas, votre téléphone n’a pas besoin d’être installé sur un support fixé à l’auto. Par exemple, votre passager peut tenir le téléphone pendant que vous avez une conversation téléphonique.

Notez que ces règles ne s’appliquent pas si vous devez passer un appel aux services d’urgence.