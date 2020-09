Habituellement vides à cette période, les urgences sont bondées

Habituellement moins achalandées à ce temps-ci de l’année, plusieurs urgences du Québec doivent composer avec un achalandage plus important au cours des dernières semaines.

Plusieurs urgences débordent et affichent un taux d’occupation qui dépasse les 100%. L’Hôpital du Suroît à Valleyfield enregistre 131% d’occupation. À la Cité de la Santé de Laval, on parle de 124%, à Pierre-Boucher, 184%, et à l’Hôpital de Saint-Jérôme, le taux est de 134%.

C’était aussi le cas à l’Hôpital de Verdun, qui enregistrait un taux d’occupation de 169%, mais la situation s’est stabilisée sous les 100%, vendredi, indique le site IndexSanté.

Selon le ministre de la Santé, les infirmières, qui ont pris des vacances plus tard cette année en raison de la pandémie, manquent dans les salles d’urgence.

En plus des vacances, les congés de maladie ainsi que les départs de membres du personnel pèsent lourd dans la balance.

Selon le Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le fait également que plusieurs patients qui n’osaient pas venir à l’hôpital lors de la première vague se soient présentés en été a ajouté à l’achalandage.

«La pause estivale, qu’on a toujours, qui nous permet d’approcher l’automne avec un hôpital à demi plein ou à demi vide et des urgences sous contrôle, ça, on ne l’a pas vu cette année, a-t-il indiqué en entrevue à TVA Nouvelles. On a roulé tout l’été non seulement avec les vacances [du personnel], mais avec une recrudescence de patients, (...) des patients plus malades.»

Le Dr Marquis, comme plusieurs de ses pairs, craint l’arrivée d’une deuxième vague de COVID en raison de ces circonstances exceptionnelles auxquelles doivent faire face les hôpitaux.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit chercher les meilleures solutions afin de mieux gérer le roulement dans les centres hospitaliers.